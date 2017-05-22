Нижегородский автобусный парк пополнится 200 машинами в 2017 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая – РИА Новости. Автобусный парк Нижнего Новгорода в этом году пополнится 200 машинами, сообщил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

"Двести новых машин пополнят автобусный парк Нижнего Новгорода до конца лета. Пятьдесят автобусов главе администрации (города) переданы сегодня, а средства на покупку еще 150 машин уже перечислены областному центру", — сказал глава региона, слова которого приводятся в сообщении его пресс-службы.

Шанцев не только осмотрел и передал глава администрации Нижнего Новгорода Сергею Белову новые автобусы, закупленные для работы на линиях областного центра, но и проехал на одном из них в качестве пассажира. "Конечно, новая техника — это хорошее дело, но одновременно с этим нужно обращать внимание на логистику: чтобы автобусы были правильно распределены по маршрутам в зависимости от востребованности нижегородцами, кроме того, нужно обращать внимание и на интервалы движения, не надо заставлять людей ждать", — отметил губернатор.

В свою очередь Белов уточнил, что "закупка еще 50 автобусов средней вместимости уже объявлена, а до конца текущей недели будут проведены конкурсы на приобретение 100 низкопольных автобусов большой вместимости на газомоторном топливе". "Таким образом, парк "Нижегородпассажиравтотранса" пополнится 200 автобусами и обновится практически на 80%. Это очень хороший темп обновления, и в самом скором времени нижегородцы будут передвигаться по городу в комфортных условиях. Это было бы невозможно без поддержки губернатора и правительства области", — сказал он.

По данным министерства транспорта и автомобильных дорог региона, новые автобусы марки "ЛиАЗ" адаптированы для людей с ограниченными возможностями, оснащены электронными табло и системой ГЛОНАСС. На данный момент автобусы проходят процедуру оформления документов и уже в начале июня выйдут на маршруты.

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