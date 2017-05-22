В ЯНАО долг по зарплате с начала года сократился на 210 миллионов рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая — РИА Новости. Объем задолженности по заработной плате организаций, работающих на территории ЯНАО, с начала года сократился на 210 миллионов рублей, сообщает в понедельник правительство Ямала.

Такие данные озвучил на заседании комиссии по устойчивому развитию экономики и социальной стабильности региона заместитель губернатора Дмитрий Артюхов.

"Новых организаций-должников на территории округа не появилось. Правительство региона продолжает работу с теми, кто еще не до конца осуществил выплаты своим сотрудникам. Общий объем их задолженности на данный момент составляет около 500 миллионов рублей. Большинство таких организаций (75%) на данный момент находится в стадии банкротства; среди должников преобладают компании строительного сектора (92%)", — говорится в сообщении.

В заседании комиссии приняли участие руководители организаций, на долю которых приходится две трети сохраняющейся задолженности. О графике ликвидации долга перед своими сотрудниками отчитался директор "Ямалспецстроя" Михаил Ратников: по его словам, до конца мая компания выплатит работникам 23 миллиона рублей задолженности, а к 1 июня полностью ее погасит.

Также текущую информацию об объеме задолженности и графике ее погашения на совещании представили компании "Энергогазстрой" (бывший "Русгазстрой"), "Уренгойгорстроймонтаж" и "Горстроймонтаж", "Арктикстроймост", уточняет правительство региона.

Кроме них, высокую задолженность перед работниками сохраняет и компания "Севергазстрой", которая находится в процессе банкротства. О динамике ее погашения отчитался исполняющий обязанности конкурсного управляющего Фарид Насыров. Он довел до сведения комиссии, что средств от имущества, в ходе ликвидации компании выставленного на торги, хватит на ликвидацию задолженности. Конкретные сроки и график будут определены в ближайшее время совместно с департаментом экономики региона и представлены на следующем заседании комиссии, которое состоится в Салехарде в июне, отмечается в сообщении.

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