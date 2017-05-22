В волгоградских больницах остаются десять пострадавших при взрыве газа

КРАСНОДАР, 22 мая — РИА Новости, Светлана Берило. В больницах Волгограда остаются 10 человек, пострадавших при взрыве газа в жилом доме, состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное, сообщил журналистам в понедельник губернатор региона Андрей Бочаров.

"Состояние всех пострадавших удовлетворительное. Пациента, который ранее был в тяжелом состоянии, сегодня с улучшениями переводят в палату интенсивной терапии", – сказал глава Волгоградской области. По его словам, на сегодняшний день в больницах города остаются 10 человек, "идет плановая подготовка к их выписке".