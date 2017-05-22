Минобороны хочет строить гораздо больше жилья в Крыму

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Минобороны России планирует существенно увеличить строительство жилья на территории Крыма из-за значительного увеличением численности Вооруженных сил РФ в этом регионе, сообщил журналистам начальник Департамента жилищного обеспечения Минобороны РФ Сергей Пирогов.

"Минобороны России планирует существенно увеличить строительство на территории республики Крым и города Севастополя в связи со значительным увеличением численности Вооруженных сил РФ в этом регионе", — сказал Пирогов.

По его словам, Минобороны проработан вопрос обеспечения служебным жильем военнослужащих, проходящих военную службу в Крыму и Севастополе.

"В 2014 году Департаментом жилищного обеспечения получены для заселения 1929 служебных квартир в Севастополе. Кроме того, в городе ведется строительство жилого дома на 200 квартир, также планируется строительство жилой застройки на 343 квартиры", — подчеркнул начальник департамента.

Он отметил, что "в условиях наращивания жилищной инфраструктуры Минобороны России в Крыму 3148 военнослужащих, проходящих военную службу на территории Крыма и Севастополя, получают денежную компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений".

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>