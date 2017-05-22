В Черкесске открыли памятник жертвам Кавказской войны

ЧЕРКЕССК, 22 мая — РИА Новости. Бронзовый памятник высотой более шести метров открыли в Черкесске в память о жертвах Кавказской войны, 153-ю годовщину окончания которой отметили в Карачаево-Черкесии, сообщает пресс-служба главы республики.

В памятном митинга у монумента приняли участие глава КЧР Рашид Темрезов, представители региональной власти, общественности, духовенства, члены делегаций из Кабардино-Балкарии и Адыгеи. Они почтили память жертв Кавказской войны минутой молчания, возложили к монументу венки и живые цветы.

"Этот памятник станет еще одним символом единства и взаимоуважения народов Карачаево-Черкесии в составе нашей Родины — России. 21 мая мы вспоминаем трагические события Кавказской войны, которая стала следствием многолетнего соперничества мировых держав. Кавказ оказался в центре геополитических интересов крупных империй. Последствия этого противостояния стали трагическими для сотен тысяч наших соотечественников — адыгов, абазин, ногайцев, представителей казачества и других народов", — сказал РИА Новости Темрезов.

Памятник сделан из бронзы в виде кинжала, вставленного в ножны. Он символизирует конец кровопролития и окончание Кавказской войны. Общая высота монумента — 6,2 метра. Автором проекта стал директор фонда по строительству мемориалов "Памятники жертвам Кавказской войны" Султан Коблев.

В аулах Али-Бердуковский Хабезского района, Красный Восток Малокарачаевского района, Адиль-Халк Ногайского района также прошли церемонии возложения венков к памятникам жертв Кавказской войны, которая длилась около 50 лет и завершилась в 1864 году.

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