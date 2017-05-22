Толстой предложил снизить стоимость обучения для студентов-отличников

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил облегчить бремя расходов на образование для студентов-отличников, которые обучаются в вузах на платном отделении, по мнению парламентария, они могли бы платить за образование половину суммы.

В Госдуме проходят парламентские слушания "О молодежной политике в Российской Федерации".

"Сегодня многое делается для поиска и поддержки талантливой молодежи. Давайте облегчим тем, кто действительно хорошо учится, бремя расходов на высшее образование. Пусть отличники платят за это образование вполовину меньше. Это реально сделать, и это не рыночный подход", — сказал Толстой в ходе парламентских слушаний.

Вместе с тем депутат отметил, что в результате задуманных на благо, однако, по его мнению, довольно неудачных реформ в образовании, его качество снизилось. "А само образование превращено в услугу. Образование не является услугой. Школам и вузам должна быть возвращена воспитательная функция, нужно вернуть людям интерес к истории и культуре своей страны, интерес к книгам. Нужно привить навыки безопасного поведения в интернете", — добавил Толстой.