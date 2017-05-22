В СК поддержали взаимодействие с волонтерами при поиске пропавших детей

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Следственном комитете РФ поддерживают взаимодействие ведомства и волонтерских организаций при поиске пропавших детей, заявил старший помощник председателя СК Игорь Комиссаров.
Тем не менее, по словам Комиссарова, ответственность за результаты поисков лежит на правоохранительных органах, по закону обязанных реагировать на заявления о пропаже человека.
"Пропал человек — должно приниматься решение и должны разбираться, чтобы оно было принято. Вот если пропал ребенок или взрослый, люди должны знать, куда обратиться. Обращаются они, как правило, в полицию, и это самый главный вопрос, чтобы они туда обратились. Вот если полиция не примет решение, с нее надо спрашивать, а не с "Лизы Алерт" спрашивать, что не нашли", — отметил он.