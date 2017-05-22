В СК поддержали взаимодействие с волонтерами при поиске пропавших детей

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Следственном комитете РФ поддерживают взаимодействие ведомства и волонтерских организаций при поиске пропавших детей, заявил старший помощник председателя СК Игорь Комиссаров.

"Мы целиком поддерживаем взаимодействие волонтерских организаций и Следственного комитета Российской Федерации. С самого начала мы стояли у истоков этого движения. Это движение создано для того, чтобы разбудить тех людей, которые должны по долгу службы искать этих детей", — сказал он.

Тем не менее, по словам Комиссарова, ответственность за результаты поисков лежит на правоохранительных органах, по закону обязанных реагировать на заявления о пропаже человека.

"Пропал человек — должно приниматься решение и должны разбираться, чтобы оно было принято. Вот если пропал ребенок или взрослый, люди должны знать, куда обратиться. Обращаются они, как правило, в полицию, и это самый главный вопрос, чтобы они туда обратились. Вот если полиция не примет решение, с нее надо спрашивать, а не с "Лизы Алерт" спрашивать, что не нашли", — отметил он.