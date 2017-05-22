Тюменские рыбоводы выпустили в озера рекордное количество рыбной молоди

ТЮМЕНЬ, 22 мая — РИА Новости. Специалисты рыбоводческого хозяйства, расположенного в Сладковском районе Тюменской области, достигли нового производственного рекорда, выпустив в местные озера 75 миллионов мальков пеляди и пелчира, сообщил РИА "Новости" сотрудник пресс-службы губернатора.

"Такое количество посадочного материала здесь использовали впервые — благодаря реализации масштабных мелиоративных мероприятий, поддерживаемых правительством Тюменской области", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что вылов рыбы начнется в начале зимы этого года. Сиговые пойдут на переработку не только в Сладковское хозяйство, но и на

другие предприятия области, а затем — на столы тюменцев и жителей других городов России, от Самары до Барнаула.

"У Тюменской области есть все возможности, чтобы обеспечивать себя рыбой. В Сладково получается вырастить сырье и загрузить собственные

мощности по переработке. Полностью поддерживаю путь развития, который для себя определил сладковский рыбокомбинат, будем ему помогать в рамках программ государственной поддержки", — отметил глава области Владимир Якушев.

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