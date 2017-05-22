В Тюмени пройдет финал "Битвы стартапов" 26 мая

ТЮМЕНЬ, 22 мая — РИА Новости. Порядка двухсот инновационных проектов из России и ближнего зарубежья подали заявки на участие в "Битве стартапов", которая пройдет в Тюмени в рамках недели инноваций InnoWeek-2017. Финальная битва с общим инвестиционным фондом 10 миллионов рублей состоится 26 мая, сообщил РИА "Новости" сотрудник пресс-службы губернатора.

"Заявки принимались в пяти номинациях — IT, медицина, нефтегазодобыча и сервис, агробиотехнологии, новые материалы", — сказал собеседник агентства. Он напомнил, что "Битва стартапов" станет одним из главных событий недели инноваций в Тюменской области, которая пройдет 23-26 мая.

По словам главы региона Владимира Якушева, инновационная политика в Тюменской области направлена на содействие реализации инновационных проектов для создания новых производств, снижения зависимости от импорта.

"Поддержка, которая оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, предусматривает как прямое финансирование перспективных инновационных проектов, так и предоставление на льготных условиях областного имущества и комплекса услуг Тюменского технопарка. При этом мы делаем ставку на перспективные и востребованные на рынке

проекты", — сказал губернатор.

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