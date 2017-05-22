Юбилейная "Студвесна" завершилась гала-концертом в Кремлевском дворце

ТУЛА, 22 мая — РИА Новости. Обладателем Гран-при Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" 2017 года, стартовавшего 15 мая в Туле, стала команда Тюменской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области

"Юбилейный XXV Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна", стартовавший в Туле на территории древнего кремля, собрал более трех тысяч студентов из 85 регионов России. Фестиваль завершился в пятницу праздничным гала-концертом в Большом концертном зале Кремлевского дворца в Москве. Обладателем Гран-при и денежного приза в 300 тысяч рублей стала команда Тюменской области. Первое место завоевала Саратовская область, второе — Приморский край, третье — Югра", — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области.

Он напомнил, что в течение трех дней, с 16 по 18 мая, ребята боролись за победу в нескольких номинациях: танец, вокал, цирк, журналистика, оригинальный жанр. Выступления участников оценивало жюри, в состав которого вошли российские актеры театра и кино, хореографы, певцы, артисты цирка: Сергей Безруков, Александр Носик, Егор Дружинин, Юлия Волкова, группа "Пицца", Аскольд Запашный и другие. Знаменитости также провели для студентов мастер- классы.

Следующим регионом, принимающим Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна", станет Ставропольский край.

К участникам фестиваля обратился первый заместитель губернатора Тульской области, председатель регионального правительства Юрий Андрианов. "Мы рады за победителей. Хотя вы все здесь победители. Самые талантливые и удачливые. А в этот момент еще и самые счастливые. И сейчас вы можете сказать: Тула и Москва прощай — привет Ставропольский край", — сказал Андрианов на церемонии закрытия "Студвесны-2017".

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