На севере Камчатского края откроют новое почтовое отделение

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 мая — РИА Новости. Новое почтовое отделение появится на севере Камчатского края — в селе Тиличики по поручению губернатора региона Владимира Илюхина, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.

Он уточнил, что действующее здание почты находится в аварийном состоянии. Поэтому по поручению губернатора краевое агентство информатизации и связи рассматривает два варианта решения проблемы — выбор помещения из существующих или строительство нового отделения связи модульного типа.

"Мы обязательно совместно с местной властью возьмем этот вопрос под контроль. В том, что он будет решен, у меня сомнений нет", — процитировал собеседник агентства слова Илюхина.

Он добавил, что по словам заместителя председателя правительства региона Алексея Войтова, скорее всего, администрация Олюторского района определит участок, который будет отведен под строительство отделения почты модульного типа, как в селе Хаилино. Там малокомплектное отделение было открыто в 2016 году, и пилотный проект оказался удачным.

Все 18 малокомплектных отделений почтовой связи на севере региона будут открыты за счет краевого и муниципальных бюджетов.

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