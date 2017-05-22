МИФИ вошел в сотню лучших вузов THE по физике

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (Московский инженерно-физический институт) вошел в топ-100 рейтинга вузов THE по физике после корректировки данных – ранее составители рейтинга не учли одну научную публикацию вуза, которая лишила МИФИ места в сотне лучших университетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта "5-100".
"МИФИ" был включен в число 100 лучших университетов мира по физике в предметном рейтинге THE. В результате корректировки данных, произведенной компанией Times Higher Education, которая выпускает рейтинг, НИЯУ "МИФИ" занял 84 место, став вторым российским вузом в сотне лучших в категории "Физические науки", — говорится в сообщении.
Он отметил, что это была разовая ошибка, которая сейчас исправлена. Неучтенная публикация была включена в базу Scopus, данные которой используются при подготовке World University Ranking. Аналитическая команда THE произвела переоценку показателей с учетом этого факта. Единственным вузом, которого коснулись данные изменения, стал МИФИ, занявший в итоге 84 место в предметном рейтинге по физике.
"Приятно, что техническая ошибка, связанная с неучетом части цитирований НИЯУ "МИФИ", устранена, и наш университет теперь входит не только в ТОП-100 QS Physics&Astronomy, но и как последние годы в ТОП-100 THE Physical sciences", — цитирует пресс-служба проекта ректора МИФИ Михаила Стриханова.
Предметные рейтинги THE включают 100 сильнейших университетов по конкретному предметному направлению. В 2016 году линейка предметных рейтингов была расширена с 6 до 8. При составлении рейтинга учитываются те же 13 индикаторов, объединенных в 5 категорий, что и в мировом рейтинге THE, однако веса индикаторов меняются в зависимости от предметной области с целью учета специфики каждой из них. В пресс-службе проекта отметили, что после корректировки данных и включения НИЯУ "МИФИ" число российских университетов в данных рейтингах достигло пяти.