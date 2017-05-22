МИФИ вошел в сотню лучших вузов THE по физике

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (Московский инженерно-физический институт) вошел в топ-100 рейтинга вузов THE по физике после корректировки данных – ранее составители рейтинга не учли одну научную публикацию вуза, которая лишила МИФИ места в сотне лучших университетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта "5-100".

Ранее в сентябре 2016 года были опубликованы предметные рейтинги THE. Из российских университетов в них вошли три вуза-участника проекта "5-100": Московский физико-технический институт в категории "Физические науки", Высшая школа экономики в категории "Экономика и бизнес" и Университет ИТМО в категории "Компьютерные науки (информатика)". Кроме университетов проекта "5-100" Россию в предметных рейтингах THE представляет только МГУ им. М.В. Ломоносова.

"МИФИ" был включен в число 100 лучших университетов мира по физике в предметном рейтинге THE. В результате корректировки данных, произведенной компанией Times Higher Education, которая выпускает рейтинг, НИЯУ "МИФИ" занял 84 место, став вторым российским вузом в сотне лучших в категории "Физические науки", — говорится в сообщении.

Директор по данным и аналитике THE Дункан Росс, чьи слова приводятся в сообщении, пояснил, что в ходе библиометрического исследования, проводимого Elsevier при составлении THE World University Ranking 2016-2017, не была учтена одна научная публикация: во время загрузки в систему этой научной работы, которая была представлена в виде электронного файла большого размера, произошел технический сбой, в результате которого система отклонила файл, не направив сообщение об ошибке.

Он отметил, что это была разовая ошибка, которая сейчас исправлена. Неучтенная публикация была включена в базу Scopus, данные которой используются при подготовке World University Ranking. Аналитическая команда THE произвела переоценку показателей с учетом этого факта. Единственным вузом, которого коснулись данные изменения, стал МИФИ, занявший в итоге 84 место в предметном рейтинге по физике.

"Приятно, что техническая ошибка, связанная с неучетом части цитирований НИЯУ "МИФИ", устранена, и наш университет теперь входит не только в ТОП-100 QS Physics&Astronomy, но и как последние годы в ТОП-100 THE Physical sciences", — цитирует пресс-служба проекта ректора МИФИ Михаила Стриханова.

По его словам, к снижению рисков по возможному "вылету" из топ-100 данных рейтингов, как из-за технических ошибок, так и из-за изменений методологий рейтингов может привести глубокая трансформация инфраструктуры университета, проводимая в рамках проекта "5-100".

Предметные рейтинги THE включают 100 сильнейших университетов по конкретному предметному направлению. В 2016 году линейка предметных рейтингов была расширена с 6 до 8. При составлении рейтинга учитываются те же 13 индикаторов, объединенных в 5 категорий, что и в мировом рейтинге THE, однако веса индикаторов меняются в зависимости от предметной области с целью учета специфики каждой из них. В пресс-службе проекта отметили, что после корректировки данных и включения НИЯУ "МИФИ" число российских университетов в данных рейтингах достигло пяти.