Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в ближайшие дни

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. На этой неделе в столичном регионе ожидается сравнительно теплая погода, в середине недели возможны грозы, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

"Сегодня у нас скандинавский тип погоды, то есть свежо, но солнечно и без осадков, 12-14 градусов тепла в Москве и +13… +15 градусов по области, что на пять градусов ниже нормы. Во вторник пойдет теплый фронт, поэтому облаков станет больше, небольшой дождь. Ночью ожидается +6… +8 градусов, днем 16-18 градусов тепла. Среда станет самым теплым днем, регион окажется в тёплом секторе циклона: днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди с грозами. Ночью не прохладнее 6-11 градусов, днем +17… +22 градуса", — отметил специалист центра.

По данным "Фобос", в четверг и пятницу холодный фронт принесет понижение температуры, пройдут ливни, местами возможны грозы. Ночью от 8 до 13 градусов тепла, днем не выше +15… +20 градусов.

"С наступлением выходным благодаря скандинавскому антициклону погода возьмет курс на постепенное улучшение, минимальная вероятность осадков, но ожидается северный ветер, из-за чего будет прохладно. Ночью это +3… +8 градусов, днем 10-15 градусов тепла. На севере региона на границе с Тверской областью могут быть слабые заморозки до минус 1 градуса", — добавили синоптики.

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