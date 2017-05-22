Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в ближайшие дни

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. На этой неделе в столичном регионе ожидается сравнительно теплая погода, в середине недели возможны грозы, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".
По данным "Фобос", в четверг и пятницу холодный фронт принесет понижение температуры, пройдут ливни, местами возможны грозы. Ночью от 8 до 13 градусов тепла, днем не выше +15… +20 градусов.
"С наступлением выходным благодаря скандинавскому антициклону погода возьмет курс на постепенное улучшение, минимальная вероятность осадков, но ожидается северный ветер, из-за чего будет прохладно. Ночью это +3… +8 градусов, днем 10-15 градусов тепла. На севере региона на границе с Тверской областью могут быть слабые заморозки до минус 1 градуса", — добавили синоптики.