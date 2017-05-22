В аэропорту Екатеринбурга на сутки задерживается рейс в Душанбе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая — РИА Новости, Ольга Ерачина. Рейс авиакомпании "Сомон эйр" из Екатеринбурга в Душанбе задерживается более чем на сутки, пассажиры размещены в гостинице, сообщила РИА Новости представитель екатеринбургского аэропорта "Кольцово".
"С пассажирами работает представитель авиакомпании. Все они размещены в гостинице", — сказала собеседница агентства, уточнив, что этим рейсом планировали лететь 87 человек.
Она добавила, что причина задержки – "подготовка воздушного судна к вылету". За более подробными комментариями представитель аэропорта порекомендовала обратиться в авиакомпанию.
Комментариями представителей авиакомпании РИА Новости пока не располагает.