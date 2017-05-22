В аэропорту Екатеринбурга на сутки задерживается рейс в Душанбе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая — РИА Новости, Ольга Ерачина. Рейс авиакомпании "Сомон эйр" из Екатеринбурга в Душанбе задерживается более чем на сутки, пассажиры размещены в гостинице, сообщила РИА Новости представитель екатеринбургского аэропорта "Кольцово".

Согласно онлайн-табло аэропорта, рейс должен был вылететь в воскресенье 21 мая в 14.10 по местному времени (12.10 мск), однако время отправления перенесли на 22 мая, 17.30 по местному времени (15.30 мск).

"С пассажирами работает представитель авиакомпании. Все они размещены в гостинице", — сказала собеседница агентства, уточнив, что этим рейсом планировали лететь 87 человек.

Она добавила, что причина задержки – "подготовка воздушного судна к вылету". За более подробными комментариями представитель аэропорта порекомендовала обратиться в авиакомпанию.

Комментариями представителей авиакомпании РИА Новости пока не располагает.