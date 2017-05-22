На Рижском и Киевском направлении МЖД до конца года появятся новые поезда

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) до конца 2017 года обновит парк подвижного состава на Рижском и Киевском направлениях Московской железной дороги (МЖД), сообщается на сайте мэра Москвы со ссылкой на руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

Ранее пресс-служба "Демиховского машиностроительного завода" (ДМЗ, входит в состав ЗАО "Трансмашхолдинг") сообщила, что Центральная пригородная пассажирская компания (ОАО "Центральная ППК") и Государственная транспортная лизинговая компания (ПАО "ГТЛК") заключили трехсторонний договор на поставку в 2017 году 13 электропоездов постоянного тока ЭП2Д.

"До конца 2017 года ЦППК полностью обновит парк подвижного состава депо "Нахабино" и частично — депо "Апрелевка". Новые современные электрички ничем не уступают лучшим зарубежным аналогам. Они приспособлены для проезда маломобильных пассажиров, там также предусмотрены места для провоза велосипедов. Вагоны оборудованы камерами и системой видеорегистрации", — рассказал Ликсутов.

Электропоезд ЭП2Д успешно прошел испытания в начале августа 2016 года и получил сертификат соответствия технического регламента Таможенного союза. Поезд оснащен системами климат-контроля, экологически чистыми туалетными комплексами, системами видеонаблюдения, видеорегистрации, доступом к сети Wi-Fi, а также оборудован специальными местами для проезда маломобильных групп населения и провоза велосипедов. Безопасность пассажиров обеспечивается благодаря электрическим стоп-кранам, крэш-системам, электропневматическим тормозам и прочим современным технологическим решениям.