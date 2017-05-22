В ХМАО число смертельных отравлений алкоголем сократилось почти в два раза

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 мая — РИА Новости. В первом квартале 2017 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа были зафиксированы 22 случая отравления алкоголем с летальным исходом, что почти вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора.
По данным Роспотребнадзора, сократилось также и число отравлений алкоголем со стороны несовершеннолетних — 11 зафиксированных фактов против 20 годом ранее.
Специалисты также отмечают, что практически каждое шестое отравление приходится на метанол, тормозные жидкости, стеклоочистители и суррогаты алкоголя.
"За прошедшие три месяца 2017 года случаев летальных исходов при употреблении метанола не зарегистрировано. При этом люди, выжившие после отравления метанолом, остались глубокими инвалидами", — резюмировали в Роспотребнадзоре.