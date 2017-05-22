В ХМАО число смертельных отравлений алкоголем сократилось почти в два раза

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 мая — РИА Новости. В первом квартале 2017 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа были зафиксированы 22 случая отравления алкоголем с летальным исходом, что почти вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора.

"За первый квартал 2017 года в Югре зарегистрировано 100 случаев острых отравлений, связанных с употреблением алкоголя, при этом 22 из них привели к летальному исходу. В аналогичный период 2016 года произошло 130 отравлений, из них с летальным исходом — 41 случай", — отметили в ведомстве, добавив, что вне зависимости от числа отравившихся количество смертельных эпизодов остается на "недопустимо высоком уровне".

По данным Роспотребнадзора, сократилось также и число отравлений алкоголем со стороны несовершеннолетних — 11 зафиксированных фактов против 20 годом ранее.

"Среди детей и подростков последние два года не регистрируются летальные случаи в результате употребления спиртсодержащей продукции", — подчеркнули в ведомстве.

Специалисты также отмечают, что практически каждое шестое отравление приходится на метанол, тормозные жидкости, стеклоочистители и суррогаты алкоголя.

"За прошедшие три месяца 2017 года случаев летальных исходов при употреблении метанола не зарегистрировано. При этом люди, выжившие после отравления метанолом, остались глубокими инвалидами", — резюмировали в Роспотребнадзоре.