Число обращений в больницы после укуса клещей снизилось в 1,4 раза

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Число людей, обратившихся в медицинские организации после укуса клещей, сократилось по состоянию на 19 мая в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 93 504 человека, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"По состоянию на 19 мая 2017 года в медицинские организации обратились 93504 человека по поводу присасывания клещей, что соответствует среднемноголетним уровням и ниже в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомство проводит работу по профилактике инфекций, передающихся с укусами клещей.

"Перед началом сезона с участием специалистов Роспотребнадзора на федеральных и региональных телеканалах вышло более 1280 сюжетов, опубликовано свыше 3100 информационных сообщений по предупреждению распространения инфекций, передающихся с укусами насекомых, издано более 280 тысяч памяток", — добавляется в релизе.