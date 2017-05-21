В Москве 6-8 июня пройдет фестиваль рекламы "Серебряный Меркурий"

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Фестиваль рекламы и маркетинговых коммуникаций "Серебряный Меркурий" пройдет в 17-й раз в Москве с 6 по 8 июня, сообщают организаторы.

Деловая и развлекательная программы фестиваля, который пройдет в Tesla Place, ориентированы на профессионалов рынка и начинающих рекламистов, а также на ценителей и поклонников рекламной индустрии.

Деловая программа включает конкурс рекламных и маркетинговых проектов на премию "Серебряный Меркурий", 120 часов лекций, мастер-классов и дискуссий 180 ведущих рекламистов и маркетологов России в рамках 44 секций, охватывающих все актуальные направления рекламы и маркетинга, кино, театра, литературы, современного искусства и архитектуры.

Кроме того, будут организованы выставка рекламных технологий, "Музей мемов" и экспозиция плакатов, приуроченная к 20-летию плаката, ставшего мемом — "Жизнь удалась".

Конкурс "Серебряный Меркурий" охватывает весь спектр рекламы по различным бизнес-направлениям. Среди его участников — рекламные агентства, их клиенты, благотворительные фонды и государственные организации.

Лауреаты премии смогут подать свои проекты на конкурс The Globes Awards, организуемый Международной ассоциацией маркетинговых агентств (MAAW), чьи интересы в России представляет "Серебряный Меркурий". В жюри конкурса входят 200 ведущих специалистов в области рекламы и маркетинга.