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Общество

Врачи рассказали, как правильно готовиться к полумарафону

10:1021.05.2017
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкМосковский марафон. Архивное фотоМосковский марафон. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Как правильно подготовиться к длительному забегу, какую обувь для него подобрать и как вести себя после финиша в преддверии Московского полумарафона рассказали РИА Новости врачи.

Полумарафон. Архивное фото
© РИА Новости / Федоренко Владимир
Московский полумарафон может вновь стать самым массовым забегом в России
Московский полумарафон пройдет в столице в воскресенье 21 мая. Маршрут забега проходит по набережным столицы: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Раушской и Космодамианской. Участники забегов на 10 км, 5 км и 3 км побегут по Лужнецкой, Саввинской и Краснопресненской набережным в сторону Дома правительства и обратно.

До и после

Хорошее самочувствие во время забега и после него можно обеспечить, если соблюдать простые правила, о которых рассказала кинезиотерапевт, занимающаяся специальной лечебной физкультурой, Ирина Ушакова.

"За полтора часа до забега нужно поесть, причем человек не должен много есть. Пища должна быть энергетически емкая, например, белок, можно съесть кусок мяса, но в то же время должны быть и углеводы, чтобы быструю энергию дать. Нельзя перед забегом пить много воды, потому что будет тяжело бежать. Обувь должна быть удобная", — рассказала Ушакова.

Она отметила, что перед началом забега лучше сделать небольшую разминку, чтобы разогреть мышцы – тогда они не будут травмироваться.

Бежим и помогаем: как и для чего становятся благобегунами
© РИА Новости / Виталий Аньков
Бежим и помогаем: как и для чего становятся благобегунами
"После забега обязательно нужно сделать растягивающие упражнения, чтобы расслабить мышцы. Сразу после нужно что-то теплое на себя надеть, особенно если не планируется входить в теплое помещение, чтобы не допустить переохлаждения. В такой ситуации, когда человек разгорячен, достаточно сквозняка, чтобы человек простыл. В это время уже можно выпить много жидкости", — добавила врач.

Правильная экипировка

По словам спортивного врача Артема Катулина, лучшая подготовка к такому забегу – это тренировки, причем наиболее оптимальный вариант — тренироваться не раз в неделю, но долго, а несколько раз в неделю.

"Ни в коем случае не надо превращаться в типичного офисного работника или менеджера, а потом куда-то понестись. Отрицательным фактором будет сидячий стиль жизни, и (резкое начало) может привести к огромному количеству неприятных последствий. Основные проблемы при марафонах – это повреждение голеностопных суставов, поэтому нужно перед этим хорошенько размяться, на проблемные голеностопы или места натянуть бандажи либо кинезиотейпирование (метод профилактики и лечения травм с помощью специальных тейпов), на спину тоже имеет смысл", — сказал врач.

Катулин отметил, что важно уделить особое внимание обуви, выбрав ту, которая специально подходит для бега.

"Но ни в коем случае не надо бегать в кедах с плоской неамортизирующей подошвой. Вторая проблема полумарафона – это выносливость. Имеет смысл использовать какие-то солевые таблетки — самый простой вариант для того, чтобы подпитать мышцы, чтобы не было судорог. Также за несколько дней стоит начать принимать препараты с калием, либо сделать акцент на компот из кураги, или что-то еще с высоким содержанием калия и кальция", — добавил Катулин.

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