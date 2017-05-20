Сборная Татарстана стала призером чемпионата WorldSkills Russiа

КАЗАНЬ, 20 мая — РИА Новости, Ирина Дурницына. Сборная команда Татарстана заняла второе место в общекомандном зачете V национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia-2017), который завершился в Краснодаре, сообщило министерство образования и науки республики.

Победителем в общекомандном зачете на чемпионате стала сборная Москвы, на третьем месте — сборная Краснодарского края.

"Команда Татарстана выиграла награды в 31-й компетенции — 16 золотых, восемь серебряных и семь бронзовых медалей. В состязании от республики участвовал 81 конкурсант в возрасте от 16 до 22 лет (по ряду дисциплин – до 25 лет) по 60 компетенциям движения WorldSkills Russia", — говорится в сообщении.

Первыми представители Татарстана стали в компетенциях "Информационные кабельные сети", "Предпринимательство", "Обслуживание грузового транспорта", "Медицинский и социальный уход", "Промышленная робототехника", "Флористика", "Ювелирное дело", "Лабораторный медицинский анализ", "Преподаватель младших классов", "Звукорежиссура", "Кирпичная кладка", "Плотницкое дело", "Дошкольное воспитание", "Управление автогрейдером", "Физическая культура и спорт", "Командная работа на производстве".

Кроме того, в соревнованиях JuniorSkills для школьников от 10 до 17 лет сборная Татарстана также выиграла второе место в медальном зачете и первое – в балльном.

WorldSkills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Мировой чемпионат WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства.

РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. Региональные чемпионаты проходят более чем в половине субъектов РФ. Казань в 2014 и 2015 годах принимала второй и третий национальные чемпионаты WorldSkills Russia. Также столица Татарстана готовится принять следующий национальный чемпионат по профмастерству в следующем году. На генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года Казань была выбрана городом проведения чемпионата мира WorldSkills-2019. За это право Казань соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа.

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