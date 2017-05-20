В центре Москвы ограничат движение в ночь на понедельник

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Движение для автомобилистов перекроют в центре Москвы вблизи храма Христа Спасителя в связи с организацией доступа верующих к частицам мощей Святителя Николая Чудотворца, сообщает столичный департамент транспорта.

Движение ограничат на Пречистенской набережной со стороны храма Христа Спасителя от Крымского моста до улицы Ленинка с 22.00 21 мая до 06.00 22 мая.

Полное перекрытие также будет введено на Саймоновском проезде с 22 мая по 13 июля.

Мощи величайшего христианского святого будут находиться в России с 21 мая по 28 июля, об этом договорились патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа Римский Франциск в ходе исторической встречи в Гаване. С 22 мая по 12 июля они будут доступны для поклонения в храме Христа Спасителя в Москве, после чего их перевезут в Петербург.