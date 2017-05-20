Собянин рассказал об открытии ретробазара в Сокольниках

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии ретробазара, о выставке раритетных автомобилей и мотоциклов в парке Сокольники.

"В парке Сокольники в эти выходные ностальгируют по XX веку. Там открылся ретробазар, а также выставка раритетных автомобилей и мотоциклов", — написал он на своей странице "ВКонтакте".

В павильонах будут представлены коллекционные автомобили, советские "Победы" и "Москвичи". Помимо автомобилей здесь представят старинные велосипеды, мотоциклы и винтажный детский транспорт.