Глава Минприроды рассказал школьникам об Арктике

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской провел урок "Арктика — фасад России" для московских старшеклассников, сообщает природоохранное ведомство.

"В рамках урока, приуроченного ко Дню полярника, который отмечается 21 мая, Сергей Донской вместе с исполняющим обязанности генерального директора национального парка "Русская Арктика" Александром Кириловым ответил на вопросы учащихся 10-х классов школы №1288 города Москвы", – говорится в сообщении.

В своем приветствии глава Минприроды подчеркнул значимость проведения арктических уроков в школах.

"Нужно обязательно рассказывать нашим детям о значении Арктики, об исторических этапах ее освоения, о полярных животных и особенностях климата. На мой взгляд, каждый школьник должен знать все это назубок. Очень важно, что в первый раз этот урок проходит именно сейчас, накануне важной исторической даты. Ровно 80 лет назад в районе Северного полюса начала свою работу первая в мире дрейфующая станция под руководством легендарного полярника Ивана Дмитриевича Папанина", – сказал министр.

Наибольший интерес школьников вызвала тема, посвященная запасам углеводородов в российской части Арктики и история открытий крупных месторождений, а также обсуждение будущего дрейфующих научных станций в свете изменения климата и строительство ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс", отметили в Минприроды.

Инициаторами проведения тематического школьного урока "Арктика – фасад России" выступили Минприроды и Минобрнауки. Урок был включен в календарь образовательных событий на 2016/2017 учебный год.