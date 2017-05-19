Глава Минприроды рассказал школьникам об Арктике
17:2019.05.2017
(обновлено: 17:21 19.05.2017)
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской провел урок "Арктика — фасад России" для московских старшеклассников, сообщает природоохранное ведомство.
"В рамках урока, приуроченного ко Дню полярника, который отмечается 21 мая, Сергей Донской вместе с исполняющим обязанности генерального директора национального парка "Русская Арктика" Александром Кириловым ответил на вопросы учащихся 10-х классов школы №1288 города Москвы", – говорится в сообщении.
В своем приветствии глава Минприроды подчеркнул значимость проведения арктических уроков в школах.
"Нужно обязательно рассказывать нашим детям о значении Арктики, об исторических этапах ее освоения, о полярных животных и особенностях климата. На мой взгляд, каждый школьник должен знать все это назубок. Очень важно, что в первый раз этот урок проходит именно сейчас, накануне важной исторической даты. Ровно 80 лет назад в районе Северного полюса начала свою работу первая в мире дрейфующая станция под руководством легендарного полярника Ивана Дмитриевича Папанина", – сказал министр.
Наибольший интерес школьников вызвала тема, посвященная запасам углеводородов в российской части Арктики и история открытий крупных месторождений, а также обсуждение будущего дрейфующих научных станций в свете изменения климата и строительство ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс", отметили в Минприроды.
Инициаторами проведения тематического школьного урока "Арктика – фасад России" выступили Минприроды и Минобрнауки. Урок был включен в календарь образовательных событий на 2016/2017 учебный год.
Полярный медведь - крупнейший сухопутный хищник на планете.
На фото: годовалые белые медвежата в Центре воспроизводства редких видов животных в селе Сычево.
© AFP 2017 / Mohd Fyrol Самцы этих животных могут весить от 400 килограммов до тонны, а их длинна может достигать трех метров.
На фото: медведь Инука отмечает свой день рождения в сингапурском зоопарке.
Самцы этих животных могут весить от 400 килограммов до тонны, а их длинна может достигать трех метров.
На фото: медведь Инука отмечает свой день рождения в сингапурском зоопарке.
© AP Photo / Martin MeissnerСамки белых медведей значительно уступают самцам в габаритах. Их вес не превышает 350 килограмм.
На фото: самка белого медведя Антония гуляет по льду в зоопарке немецкого города Гельзенкирхен.
Самки белых медведей значительно уступают самцам в габаритах. Их вес не превышает 350 килограмм.
На фото: самка белого медведя Антония гуляет по льду в зоопарке немецкого города Гельзенкирхен.
© AP Photo / Carlos OsorioВолоски шерсти белых медведей полые и лишены пигмента, это им позволяет пропускать только ультрафиолетовые лучи, что придает шерсти теплоизоляционные свойства.
На фото: белый медведь в зоопарке Детройта.
Волоски шерсти белых медведей полые и лишены пигмента, это им позволяет пропускать только ультрафиолетовые лучи, что придает шерсти теплоизоляционные свойства.
На фото: белый медведь в зоопарке Детройта.
© AP Photo / Wong Maye-E, FileЛетом под воздействием лучей солнечного света мех полярного медведя может желтеть.
На фото: Инука - первый белый медведь, родившийся в тропиках.
Летом под воздействием лучей солнечного света мех полярного медведя может желтеть.
На фото: Инука - первый белый медведь, родившийся в тропиках.
Подошвы лап белых медведей покрыты длинной шерстью, это позволяет им не скользить на льду и не мерзнуть.
На фото: белая медведица с медвежонком в районе архипелага Земля Франца Иосифа в Баренцевом море.
© AFP 2017 / Sebastien Bozon Между пальцами передних лап полярных медведей есть перепонки, которые помогают плавать.
На фото: трехмесячный медвежонок в зоопарке Мюлуз на юге Франции.
Между пальцами передних лап полярных медведей есть перепонки, которые помогают плавать.
На фото: трехмесячный медвежонок в зоопарке Мюлуз на юге Франции.
© Fotolia / aussieanoukПолярные медведи кочуют следом за сезонными изменениями границ полярных льдов: летом отступают вместе с ними ближе к полюсу, а зимой перемещается на юг, заходя на материк.
Полярные медведи кочуют следом за сезонными изменениями границ полярных льдов: летом отступают вместе с ними ближе к полюсу, а зимой перемещается на юг, заходя на материк.
© Fotolia / sbthegreenmanВ зимнюю спячку с октября по апрель залегают в основном беременные медведицы, а самцы и холостые самки ложатся в спячку не каждый год, а если и ложатся - то не надолго.
В зимнюю спячку с октября по апрель залегают в основном беременные медведицы, а самцы и холостые самки ложатся в спячку не каждый год, а если и ложатся - то не надолго.
У белого медведя очень хорошо развиты обоняние и зрение.
На фото: годовалый белый медвежонок в Центре воспроизводства редких видов в селе Сычево Московской области.
© AFP 2017 / dpa/Peter SteffenСвою добычу в ясный день полярный хищник может увидеть за несколько километров, а учуять - на расстоянии до 20 километров.
На фото: медведь Спринтер в зоопарке Ганновера.
Свою добычу в ясный день полярный хищник может увидеть за несколько километров, а учуять - на расстоянии до 20 километров.
На фото: медведь Спринтер в зоопарке Ганновера.
© AP Photo / Carmen Jaspersen/PoolСлух у медведя считается плохим, однако он слышит скрип шагов человека, идущего по снегу, примерно за 200 метров.
На фото: трехмесячный медвежонок в берлинском зоопарке.
Слух у медведя считается плохим, однако он слышит скрип шагов человека, идущего по снегу, примерно за 200 метров.
На фото: трехмесячный медвежонок в берлинском зоопарке.
© РИА Новости / Вера КостамоПерейти в фотобанкТолстый слой подкожного жира и длинная шерсть предохраняют тело медведя от охлаждения, что позволяет хищнику долго находиться в воде.
На фото: белый медведь на льдине между Землей Франца-Иосифа и Северным полюсом.
Толстый слой подкожного жира и длинная шерсть предохраняют тело медведя от охлаждения, что позволяет хищнику долго находиться в воде.
На фото: белый медведь на льдине между Землей Франца-Иосифа и Северным полюсом.
© Fotolia / elizalebedewaМех медведя намокает слабо, так как имеет густой подшерсток. В нем задерживается воздух, и вода не проникает в него.
Мех медведя намокает слабо, так как имеет густой подшерсток. В нем задерживается воздух, и вода не проникает в него.
Известен случай, когда полярный медведь, ради того, чтобы добраться до места кормежки, проплыл 685 километров.
© Fotolia / bthegreenmanВ России охота на белого медведя полностью запрещена с 1956 года. По последним данным, популяция хищника в нашей стране насчитывает 5-6 тысяч особей.
В России охота на белого медведя полностью запрещена с 1956 года. По последним данным, популяция хищника в нашей стране насчитывает 5-6 тысяч особей.