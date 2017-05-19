Несколько станций московского метро закроют в выходные из-за ремонта

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Вестибюли нескольких станций московского метрополитена будут закрыты в выходные в рамках программы благоустройства, сообщает в пятницу пресс-служба столичной подземки.
В воскресенье будет закрыт центральный участок Калужско-Рижской линии от станции "Проспект Мира" до станции "Октябрьская", также на время ремонтных работ для входа и выхода пассажиров будут закрыты станции "Тургеневская" и "Сухаревская".
Уточняется, что для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями, расположенными в непосредственной близости от закрытых.
Согласно сообщению, работа закрытых станций возобновится утром 22 мая.