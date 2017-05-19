Несколько станций московского метро закроют в выходные из-за ремонта

Буквы М у входа на станцию московского метро. Архивное фото

Буквы М у входа на станцию московского метро. Архивное фото

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Вестибюли нескольких станций московского метрополитена будут закрыты в выходные в рамках программы благоустройства, сообщает в пятницу пресс-служба столичной подземки.

С 22:00 пятницы до открытия метрополитена в понедельник для пассажиров будут закрыты северный вестибюль станции "Тушинская" (со стороны первого вагона из центра), восточный вестибюль "Кузьминок" (со стороны первого вагона из центра) и северный вестибюль "Бибирево" (со стороны первого вагона из центра).

В воскресенье будет закрыт центральный участок Калужско-Рижской линии от станции "Проспект Мира" до станции "Октябрьская", также на время ремонтных работ для входа и выхода пассажиров будут закрыты станции "Тургеневская" и "Сухаревская".

Помимо этого, станция "Китай-город" будет работать только для проезда по "фиолетовой" ветке, а "Третьяковская" — только для проезда по Калининской линии. Также будут закрыты переходы между станциями "Тургеневская" и "Чистые пруды", "Тургеневская" и "Сретенский бульвар".

Уточняется, что для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями, расположенными в непосредственной близости от закрытых.

Согласно сообщению, работа закрытых станций возобновится утром 22 мая.