Архангельская область стала лауреатом премии "Импульс добра"

АРХАНГЕЛЬСК, 19 мая — РИА Новости. Архангельская область впервые стала лауреатом премии "Импульс добра" в номинации "За лучшую региональную программу поддержки социального предпринимательства", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Итоги ежегодной премии "Импульс добра", учреждённой фондом региональных социальных программ "Наше будущее", были подведены 17 мая.

Членами жюри конкурса за лучшую региональную практику лауреатом признана Архангельская область. А в номинации "За лидерство в продвижении социального предпринимательства" лауреатом премии стала заместитель председателя Госдумы РФ Ольга Епифанова, избранная от Архангельской области", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что в 2014 году в Поморье была принята концепция развития социального предпринимательства, которая включает в себя образовательную, информационную и финансовую поддержку. В 2016 году областные власти оказали помощь 55 социальным предпринимателям на сумму в 19,6 миллиона рублей.

"Социальное предпринимательство, в первую очередь, ориентировано на решение актуальных проблем общества, поэтому его активное развитие дает серьёзный импульс улучшению качества жизни в нашей области", — цитирует пресс-службы слова губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

Премия "Импульс добра" вручается за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России. За пять лет существования премия вручена 58 лауреатам из 17 регионов, добавили в пресс-службе.

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