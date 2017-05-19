"Альянс зелёных" предлагает провести референдум по реновации в Москве

МОСКВА, 19 мая — РИА Недвижимость. Партия "Альянс зеленых" предлагает провести референдум по реновации в Москве и на следующей неделе планирует подать соответствующую заявку в Горизбирком, сообщил в пятницу на пресс-конференции председатель партии Александр Закондырин.

По его словам, реновация устаревшего жилфонда — дело хорошее, но нужно учесть мнение всех москвичей и сгладить все негативные моменты. "С моей точки зрения, референдум — это наилучшее решение данного вопроса", — сказал он.

Закондырин отметил, что всех беспокоит большое количество средств, которых потребует программа. Поэтому вопрос на референдуме должен быть один — "Поддерживаете ли вы финансирование программы за счёт бюджета Москвы?".

При этом Закондырин заметил, что "Альянс зелёных" также беспокоит вопрос утилизации строительного мусора. По его оценке, в ходе программы может появляться не менее 30 миллионов тонн мусора ежегодно, и вывозить его в область — не лучшее решение. Кроме того, не понятно, как при таких масштабах сноса и строительства быть с реконструкцией столичных улиц и с зелеными насаждениями.

Закондырин подчеркнул, что партия готова включить в оргкомитет всех желающих, в том числе и мэра Москвы Сергея Собянина. "Если Сергей Семёнович будет участвовать, то мы из уважения к нему хотели бы видеть его во главе оргкомитета", — сказал он.

"Это европейский опыт, там проходят референдумы и по менее значимым поводам. Я уверен, что большинство граждан поддерживает решение о реновации, опасаться здесь не стоит", — сказал присутствующий на конференции депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов.