Собянин: поддерживая реновацию, москвичи дают второе рождение своей родине

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Москвичи, поддерживающие программу реновации жилья, дают второе рождение своей родине и думают не только о себе, но и о своих внуках, так как результат программы будет ощутим и через сотни лет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости.

Столичный градоначальник подчеркнул, что москвичи привыкли к своему району и хорошо его знают: детский сад, школу, метро.

"По большому счету, приняв решение о том, что все-таки нужно что-то делать со своим домом, который на глазах разваливается, они по сути дела спасают часть своей родины. Спасают тем, что они же не куда-то там, извините, к черту на кулички переезжают, они останутся в своем районе, в котором они знают все, и, оставшись там, они как бы заново приобретают рождение своей родины, новое дыхание", — сказал Собянин.

При этом он отметил, что такой поступок москвичи делают для своих детей и внуков. "Причем это не на 10, не на 15 лет – это на столетия, это для них, для их детей, для их внуков, и мне кажется, в этом все-таки больше позитива, чем пытаться держаться за то, что уже невозможно спасти", — заключил Собянин.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединенных территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.

Правительство Москвы приняло постановление, по которому решение о включении дома в проект программы будет приниматься большинством не менее 2/3 от числа собственников помещений. Собянин также уточнил, что новые дома начнут строить в течение года после принятия закона и утверждения программы реновации, с проектом новых квартир жильцы смогут ознакомиться заранее. Если москвичи сочтут, что при переселении им предоставили неравнозначное или неравноценное жилье, они должны иметь право оспорить это в суде, как и сам факт переселения, подчеркнул мэр Москвы.