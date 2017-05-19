Мэрия Москвы согласовала проведение акции на Суворовской площади 27 мая

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Мэрия Москвы согласовала проведение 27 мая акции на Суворовской площади, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников в пятницу.

"Акция согласована на 27 мая на Суворовской площади", — сказал он, уточнив, что в акции примут участие до 1,5 тысяч человек.

По словам лидера движения "Новая Россия" и одного из организаторов акции Никиты Исаева, акция в районе Суворовской площади продлится с 12.30 до 16.00.

"Задачей митинга является запуск постоянного общегородского движения", — сказал Исаев РИА Новости, пояснив, что движение будет направлено против нынешней градостроительной политики властей столицы.

По словам собеседника агентства, организаторы акции поднимут вопросы реновации, точечной застройки, платных парковок, расходования средств бюджета города.

В прошлое воскресенье в Москве на проспекте Сахарова прошел митинг, посвященный программе реновации устаревшего жилого фонда. Как сообщил столичный главк МВД, акция прошла без нарушений, в ней приняли участие около 8 тысяч человек. Сразу по окончании митинга мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти внимательно отнесутся ко всем прозвучавшим заявлениям и мнения москвичей будут максимально учтены в ходе работы над проектом.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.

Правительство Москвы приняло постановление, по которому решение о включении дома в проект программы будет приниматься большинством не менее 2/3 от числа собственников помещений. Собянин также уточнил, что новые дома начнут строить в течение года после принятия закона и утверждения программы реновации, с проектом новых квартир жильцы смогут ознакомиться заранее. Если москвичи сочтут, что при переселении им предоставили неравнозначное или неравноценное жилье, они должны иметь право оспорить это в суде, как и сам факт переселения, подчеркнул мэр Москвы.