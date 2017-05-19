Мэрия Москвы согласовала проведение акции на Суворовской площади 27 мая

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Мэрия Москвы согласовала проведение 27 мая акции на Суворовской площади, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников в пятницу.
По словам лидера движения "Новая Россия" и одного из организаторов акции Никиты Исаева, акция в районе Суворовской площади продлится с 12.30 до 16.00.
"Задачей митинга является запуск постоянного общегородского движения", — сказал Исаев РИА Новости, пояснив, что движение будет направлено против нынешней градостроительной политики властей столицы.
По словам собеседника агентства, организаторы акции поднимут вопросы реновации, точечной застройки, платных парковок, расходования средств бюджета города.
Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса.
Правительство Москвы приняло постановление, по которому решение о включении дома в проект программы будет приниматься большинством не менее 2/3 от числа собственников помещений. Собянин также уточнил, что новые дома начнут строить в течение года после принятия закона и утверждения программы реновации, с проектом новых квартир жильцы смогут ознакомиться заранее. Если москвичи сочтут, что при переселении им предоставили неравнозначное или неравноценное жилье, они должны иметь право оспорить это в суде, как и сам факт переселения, подчеркнул мэр Москвы.