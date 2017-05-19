Ямал находится на завершающей стадии в реализации указа о доступном жилье

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая — РИА Новости. Ямало-Ненецкому автономному округу до выполнения майского указа президента России осталось ликвидировать 49,17 тысячи м² аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года, и расселить 3 052 ямальца, сообщает в пятницу правительство ЯНАО.

"В настоящее время ЯНАО находится на восьмом месте среди субъектов РФ по исполнению программы переселения в рамках 600 указа президента. За весь период её реализации в округе расселено больше 182 тысячи м² аварийного жилфонда, старые квартиры на новые в капитальном исполнении сменили 12 110 граждан", — говорится в сообщении.

Правительство уточняет, что объём финансирования направления в 2017 году составил 7,2 миллиарда рублей. Только с начала нынешнего года из аварийного жилья в новые квартиры переехали 560 северян, округу удалось ликвидировать 7,21 тысячи м² "авариек".

Программа по переселению уже завершена в муниципальных образованиях Салехард, Губкинский, Муравленко, Лабытнанги и Ноябрьск. Продолжают ликвидацию аварийного жилья ещё девять муниципалитетов округа. После завершения программы численность переселенных граждан составит 15 630 человек.

На заседании правления Фонда содействия реформированию ЖКХ была рассмотрена годовая отчётность автономного округа, в которой была отражена работа по ликвидации аварийного жилья на территории субъекта в 2016 году. Решением правления отчёт был принят и утверждён. В 2016 году на территории Ямала расселено 35,63 тысячи м² аварийного жилья, в новые квартиры переехали более 2,5 тысячи человек.

Особое внимание уделяется качеству построенных и приобретаемых жилых помещений. Во исполнение приказа Минстроя России в автономном округе создана региональная комиссия, рассматривающая обращения по вопросам качества жилья. В состав комиссии, помимо представителей органов власти, на постоянной основе включены члены регионального Центра общественного контроля и просвещения в сфере ЖКХ, а также другие представители общественности, отмечает правительство.

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