Собянин: стройкомплекс Москвы до последнего противился программе реновации

МОСКВА, 19 мая — РИА Недвижимость. Строительный комплекс Москвы до последней минуты противился программе реновации жилья в столице, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
В феврале мэр Москвы на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что власти города готовы разработать новую крупномасштабную программу сноса ветхих и аварийных пятиэтажек.
По словам Собянина, "стройкомплексу не нужны сложности с точечными стройками".
Мэр пояснил, что строители предпочли бы заниматься строительством инфраструктуры, например, мостов и развязок.