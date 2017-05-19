Собянин: стройкомплекс Москвы до последнего противился программе реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью генеральному директору МИА Россия сегодня Дмитрию Киселеву. 19 мая 2017

Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью генеральному директору МИА Россия сегодня Дмитрию Киселеву. 19 мая 2017

МОСКВА, 19 мая — РИА Недвижимость. Строительный комплекс Москвы до последней минуты противился программе реновации жилья в столице, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.

"Стройкомплекс Москвы до последнего возражал, пока не было принято политическое решение", — сказал он.

В феврале мэр Москвы на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что власти города готовы разработать новую крупномасштабную программу сноса ветхих и аварийных пятиэтажек.

По словам Собянина, "стройкомплексу не нужны сложности с точечными стройками".

Мэр пояснил, что строители предпочли бы заниматься строительством инфраструктуры, например, мостов и развязок.