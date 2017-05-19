Собянин: затраты на строительство в рамках реновации должны окупиться

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Затраты на строительство жилья по программе реновации в Москве должны окупиться, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы в большей степени городским бюджетом кредитуем эту программу, запускаем оборотные ресурсы. В конце программы, на наш взгляд, основные затраты на строительство жилья, самого жилья, чисто жилья, должны окупиться", — сказал Собянин в интервью РИА Новости.

"Возможно, даже не окупится, но по крайней мере, эти цифры должны быть сопоставимы", — добавил он.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 домов, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединённых территориях. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию.