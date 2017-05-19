Минздрав прокомментировал идею о доступе страховщиков к врачебной тайне

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Право гражданина РФ на медпомощь в рамках ОМС безусловно, поэтому страховым компаниям, работающим в системе обязательного медицинского страхования, не нужно выяснять точное состояние здоровья застрахованного, сообщила пресс-служба Минздрава России.

Ранее " Коммерсант " сообщил, что Минэкономики согласовало законопроект Минфина о доступе страховщиков к врачебной тайне. Министерство предлагает предоставлять такую информацию страховщикам за плату. В страховом сообществе, которое ожидает, что оформление законом доступа к врачебной тайне позволит им снизить выплаты мошенникам, расстроены "платностью" доступа к медицинским документам. Но в принципе компании готовы платить — там рассчитывают, что затраты не превысят объем сомнительных выплат.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ, рассматриваемый законопроект ничего не меняет в правовом статусе врачебной тайны, установленном Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации": сведения о состоянии здоровья гражданина составляют врачебную тайну и могут быть предоставлены страховщику или любому другому субъекту правоотношений только с письменного согласия гражданина или его законного представителя.

"Кроме того, важно иметь в виду, что в обязательном медицинском страховании нет коллизий, на решение которых направлен законопроект Минфина: право на обязательное медицинское страхование не обуславливается состоянием здоровья граждан, а, следовательно, у страховых компаний, работающих в ОМС, нет задачи выяснять, насколько здоров или не здоров гражданин, хоть уже застрахованный, хоть собирающийся застраховаться по ОМС", — сообщили в Минздраве.