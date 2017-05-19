Собянин рассказал об атаках на сайт "Активный гражданин"

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. При голосовании за реновацию на портале "Активный гражданин" идут атаки с целью спровоцировать неправильное голосование, тысячи таких голосов не учитывают, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости.

"Сегодня идут огромные атаки на "Активный гражданин" в попытках спровоцировать неправильное голосование. Мы этим гражданам вежливо отвечаем: извините, пожалуйста, вы указали неправильные данные, вы не зарегистрированы, вы не являетесь собственником. Возвращаем эти голоса тысячами", — сказал Собянин.

Он отметил, что "Активный гражданин" был выбран как площадка для голосования по просьбам жителей.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.

Правительство Москвы приняло постановление, по которому решение о включении дома в проект программы будет приниматься большинством не менее 2/3 от числа собственников помещений. Собянин также уточнил, что новые дома начнут строить в течение года после принятия закона и утверждения программы реновации, с проектом новых квартир жильцы смогут ознакомиться заранее. Если москвичи сочтут, что при переселении им предоставили неравнозначное или неравноценное жилье, они должны иметь право оспорить это в суде, как и сам факт переселения, подчеркнул мэр Москвы.