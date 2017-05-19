Собянин: жилье, построенное в рамках реновации, будут частично продавать

МОСКВА, 19 мая — РИА Недвижимость. Жилье, построенное в рамках программы реновации в Москве, будут частично выставлять на продажу, чтобы окупить программу, сказал в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.

При этом он выразил уверенность, что 90% жилья в новых домах будет покупаться москвичами.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 домов, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединённых территориях. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию.