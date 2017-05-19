Собянин: коммуникации в пятиэтажках превысил срок службы в несколько раз

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Основные инженерно-технические системы в пятиэтажках Москвы, планируемых под снос в рамках программы реновации, превышают свой срок эксплуатации в 2-3 раза, заявил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу в интервью РИА Новости.

"По большому счету основные технические и инженерные системы – они уже превышают свой срок (службы – прим.), некоторые в два раза, некоторые в три раза", — сказал Собянин.

Он отметил, что эти дома строили "не на века", и конкретные сроки эксплуатации этих домов не назывались.

"Какие-то конкретные сроки по этим домам не назывались, более того, пытались продлять сроки их эксплуатации… отмазывались всякими отговорками, что он еще постоит, мы еще подремонтируем, в то время когда все конструкции напитывались водой, потому что инженерные коммуникации были внутри панели. Отсыревшие стены давали испарения, для здоровья людей это тоже ничего хорошего не влечет. Плюс разгерметизация панелей, стыков, забитые вентиляции, полуобрушившиеся балконы и тому подобное",- добавил столичный градоначальник.

Он подчеркнул, что "говорить о том, что это замечательные дома, могут те, кто в них не живет".