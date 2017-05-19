ФОМС: законопроект Минфина не меняет правовой статус врачебной тайны

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Разработанный Минфином РФ законопроект о доступе страховщиков к врачебной тайне ничего не меняет в правовом статусе врачебной тайны, установленном Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации": сведения о состоянии здоровья гражданина составляют врачебную тайну и могут быть предоставлены страховщику или любому другому субъекту правоотношений только с письменного согласия гражданина или его законного представителя, сказал советник председателя фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Игорь Селезнев.

По его словам, законопроект в этой части изменений не предполагает.

При этом Селезнев отметил, что в обязательном медицинском страховании нет коллизий, на решение которых направлен законопроект Минфина.

"Право на обязательное медицинское страхование не обуславливается состоянием здоровья граждан, а, следовательно, у страховых компаний, работающих в ОМС, нет задачи выяснять, насколько здоров или не здоров гражданин, хоть уже застрахованный, хоть собирающийся застраховаться по ОМС", — сказал советнике председателя ФОМС.

Минфин в апреле представил ведомствам на согласование поправки к закону "Об организации страхового дела", согласно которым "организации и индивидуальные предприниматели обязаны представлять страховщикам по их запросам информацию, связанную с наступлением страхового случая и необходимую для решения вопроса о страховой выплате".

Поправки уточняют, что при запросе информации, составляющей врачебную тайну, такие сведения предоставляются страховщику при наличии письменного согласия лица или его законного представителя на обработку персональных данных. В страховом сообществе ожидают, что оформление законом доступа к врачебной тайне позволит им снизить выплаты мошенникам.

Врачебная тайна в поправках — это подтверждение установления диагноза с указанием даты, фиксация обращения в медицинскую организацию или подтверждение установления человеку группы инвалидности с указанием даты проведения медико-социальной экспертизы. Предоставление сведений и запрос их страховщиком должен осуществляться в письменной форме или в электронном виде.

В пятницу газета "Коммерсант" сообщила, что Минэкономразвития РФ согласовало законопроект. В Минэкономразвития РФ, как поясняет газета, полагают при этом, что использование таких систем страховщиками "должно осуществляться на возмездной основе". Этот момент страховщики раскритиковали. Впрочем, как считает вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Максим Данилов, вряд ли такие выплаты превысят объем сомнительных выплат по личным видам страхования (с учетом страхования жизни 25 миллиардов рублей в 2016 году, 10% от всех выплат по этим видам).