Собянин: при сносе домов в Москве будут учитывать интересы всего района

Пятиэтажные жилые дома в районе Мневники в Москве, включенные в программу реновации. Архивное фото

Пятиэтажные жилые дома в районе Мневники в Москве, включенные в программу реновации. Архивное фото

ВЛАСТИ МОСКВЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ ЖИЛЬЯ УЧТУТ ИНТЕРЕСЫ НЕ ТОЛЬКО ЖИЛЬЦОВ ПОДПАДАЮЩИХ ПОД СНОС ДОМОВ, НО И ВСЕГО РАЙОНА — СОБЯНИН

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