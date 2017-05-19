В Подмосковье начались плановые отключения горячей воды

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. В Подмосковье начались плановые профилактические отключения горячей воды, сообщила пресс-служба зампреда областного правительства Дмитрия Пестова.

"На территории Подмосковья в жилом фонде начались плановые профилактические отключения горячей воды. График отключений по каждому муниципальному образованию региона размещен на сайте областного министерства ЖКХ в разделе "Документы", — говорится в сообщении.

Плановые отключения горячей воды проводятся в рамках подготовки к отопительному периоду. Это необходимо для проведения гидравлических испытаний теплосетей, диагностики и ремонта трубопроводов, тепловых и насосных станций, котельных.

Как отметили в пресс-службе, планируется, что средняя продолжительность отключения горячей воды у потребителей для выполнения профилактических мероприятий не будет превышать 14 дней. При этом в ряде муниципалитетов Подмосковья продолжительность отключений составляет 10 дней и меньше. Такие сокращенные отключения практикуются, в частности, в некоторых микрорайонах городских округов Реутов, Коломна, Мытищи, Химки.

"В общей сложности к отопительному периоду 2017/18 гг. на территории Подмосковья будут обследованы и при необходимости отремонтированы более 2400 котельных, около 11 тысяч километров теплосетей, 16 тысяч километров водопроводных сетей и 12,5 тысяч канализационных сетей", — отметил Пестов, которого цитирует пресс-служба.