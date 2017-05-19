Усадьбу Грачевка облагородят

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В Москве выбирают подрядчика, который займется благоустройством и озеленением парка усадьбы Грачевка районе Ховрино. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 2 июня, сообщает mos.ru.

Нужно будет привести в порядок подземные коммуникации и тропинки, проложить велодорожки, обустроить детские и спортивные площадки, а также места для выгула собак.

Кроме того, в парке разобьют цветники и газоны, а также высадят ивы, клен, тую, спирею японскую, барбарис, сирень, черемуху и яблони.

Главный дом усадьбы Грачевка был построен по проекту архитектора Льва Кекушева по заказу купца Митрофана Грачева в 1900 году. По легенде, Грачев сколотил свое состояние на игре в карты и рулетку в одном из самых дорогих казино Монте-Карло, поэтому здание усадьбы выполнено в стилистике этого игорного дома.