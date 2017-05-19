Дети, представлявшие страны СНГ и Балтии на проекте НТВ и Sputnik "Ты супер!" вновь прибыли в Москву, чтобы принять участие в финальном концерте вокального конкурса, который пройдет 26 мая в Кремлевском дворце.

Съемочная группа Sputnik сразу же встретилась с детьми, которые были безумно счастливы снова быть все вместе.

"Я так рад, что могу снова болтать со своими друзьями из России, Армении, Кыргызстана, Грузии и многих других стран. На этом проекте мы все стали как одна большая семья, которая, к сожалению, находится далеко друг от друга. Но теперь мы снова вместе, хоть и ненадолго. Теперь мы все делаем вместе — завтракаем, обедаем, ужинаем, репетируем, танцуем, делимся секретами и заботимся друг о друге", — рассказал участник проекта Влад Лоскутов из Казахстана.

Действительно, когда заходишь в столовую, то замечаешь, что все сильно изменилось — теперь дети сидят за одним большим столом и не мыслят даже пообедать друг без друга.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Sputnik / Anton Devyatkin Одна большая семья: дети из стран СНГ снова встретились в Москве

Ангелина Папикян из Армении и Парвана Алджанова из Азербайджана, несмотря на языковой барьер, сдружились еще сильнее и почти все время проводят вместе. Урмат Мырсаканов из Кыргызстана пообещал жениться на Валерии Адлейбе из Абхазии, а Влад Лоскутов из Казахстана — душа компании. Чтобы послушать его истории, детишки садятся по кругу и сидят так часами. Нана Вардзелашвили из Грузии — это местный "заряд энергии". Как только девочка вернулась в Москву — вокруг только смех и крики. Игорь Лесков из Эстонии большую часть времени любит сочинять песни, но в свободное время все же веселиться с ребятами и следит за ними, как настоящий старший брат.

Ребята будут находиться в Москве до конца мая, а Sputnik будет следить за тем, что происходит в это большой и крепкой семье.

"Ты супер!" — проект НТВ и международного информационного агентства Sputnik, который реализуется при поддержке Министерства образования и науки РФ. Он дает шанс талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе. Участники шоу — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии.