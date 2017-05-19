ГД хочет сохранить для участников реновации условия договоров по ипотеке

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Для ипотечников, включенных в программу реновации, законодателями планируется сохранить те же условия по погашению кредита, что были прописаны в изначальном договоре, заявил глава профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Законопроект о реновации был принят ГД в первом чтении в апреле этого года. Ранее Госдума приняла решение о переносе рассмотрения законопроекта во втором чтении на начало июля и продлила до 3 июня срок предоставления поправок.

"Мы оставляем те условия, что были в первоначальном договоре (по ипотеке) того, кто брал", — заявил Москвичев журналистам.