Сбербанк реализует пилотный проект по электронным трудовым книжкам

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Минтруд РФ и Сбербанк запустят пилотный проект по переходу с бумажного кадрового документооборота на электронный, в частности, на электронные трудовые книжки, заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин в ходе рабочей встречи с Федеральным министром труда и социального обеспечения Германии Андреа Налес.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что трудовые книжки в России в их нынешнем виде неудобны работодателям, самим гражданам и Пенсионному фонду.

Общение министров состоялось на полях встречи министров труда и занятости стран "Группы двадцати", проходящей 18-19 мая в немецком Бад-Нойенаре. По данным Минтруда, стороны обсудили использование цифровых технологий. Топилин рассказал, что в социально-трудовой сфере Россия все активнее применяет информационные технологии.

"В государственной системе учитываются страховые взносы, внедряется электронный больничный, используется электронная подпись. Одна из наших последних инициатив – переход с бумажного кадрового документооборота на электронный. Здесь требуется найти не только технологические решения, но и правовые. Планируем провести пилотный проект на базе Сбербанка России", — сообщил министр.

Он пояснил, что электронный кадровый документооборот снизит издержки работодателей, а возможность регистрации трудовых отношений в электронном виде будет способствовать легализации труда. Налес в свою очередь выразила готовность предоставить России информацию об опыте Германии по решению подобных вопросов.

Минтруд РФ сообщает, что главы социальных ведомств двух стран также обсудили проблемы социально-трудовых отношений, общие для стран G20. Министры сошлись во мнении, что сегодня вопросы труда самозанятых являются одними из самых актуальных.