Депутат Гончар: жителям пятиэтажек нет смысла предлагать три варианта

МОСКВА, 19 мая — РИА Недвижимость. Жителям пятиэтажек нет смысла предлагать три варианта переселения, сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Николай Гончар.

"Сейчас очереднику предлагают три варианта переселения, но в тех районах, где у правительства Москвы есть квартиры. Предлагать жителям пятиэтажек три варианта переселения не имеет смысла. Что будет, если нескольким москвичам понравятся квартиры в одном и том же районе и в одном и том же доме?", — задается вопросом Гончар.

Депутаты Мосгордумы в среду в окончательном чтении приняли законопроект о дополнительных гарантиях москвичам, чьи дома попадут в программу реновации. При этом Мосгордума отклонила поправку депутата КПРФ Андрея Клычкова о предложении не менее трех вариантов жилых помещений для переселения.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 домов, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединённых территориях. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию.