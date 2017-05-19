Глава ФССП поддержал законопроект об изъятии жилья у злостных алиментщиков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая — РИА Новости. Глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов поддерживает инициативу об изъятии единственного жилья у злостных алиментщиков, однако отмечает, что законопроект требует тщательного рассмотрения.

"Пока это только законопроект, по которому идет оживленная дискуссия. Мы как Федеральная служба приставов поддерживаем данный законопроект, но при одном условии, что в этом законе должен быть тщательно прописан порядок такого взыскания и при этом физическое лицо не должно остаться без жилья вообще", — отметил Аристов во время пресс-подхода в Петербурге.

Он уточнил, что просто так отбирать жилье никто не будет. "Только если оно превышает двукратный размер по площади, нарушает определенные нормы, только тогда оно будет направлено а реализацию", — уточнил глава ведомства.