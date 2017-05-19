В ГД внесли проект о задержании пьяных не более чем на 48 часов

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В Государственную Думу внесен законопроект, устанавливающий максимальный срок задержания лиц в состоянии опьянения; согласно документу, он не должен превышать 48 часов.

Проект закона размещен в электронной базе данных ГД.

Как следует из пояснительной записки к документу, положение части 4 статьи 27.5 Кодекса об административных правонарушениях, согласно которому срок административного задержания лиц в состоянии опьянения исчисляется со времени его вытрезвления, ранее было признано не соответствующим конституции: оно допускает ограничение свободы до решения суда на срок более 48 часов.

Поправки, которые предлагает законопроект, предусматривают, что срок задержания не может превышать двух суток с момента его доставления.