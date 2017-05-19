Электронные книги никогда не заменят бумажных, убеждена Васильева

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Электронная книга никогда не сможет заменить бумажную, поскольку никакие технологии не смогут передать "живые" ощущения от книги, отпечатанной в типографии, рассказала глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева.

Васильева в пятницу провела урок, посвященный Дню славянской письменности и культуры, для детей, находящихся на длительном лечении в Национальном научно-практическом центре детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева.

"Страницы можно потрогать, понюхать, они несут ощущение тактильное, живое, и для меня это очень важно, я считаю, что заменить (это) нельзя. Потому что книга это тоже шедевр, для того, чтобы создать книгу – это какой труд, сколько сил, души нужно вложить", — сказала Васильева в ответ на вопросы детей.

При этом она отметила, что сама пользуется электронными книгами.