"Ъ": в России подано лишь 40 заявок на получение статуса самозанятых

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. За первые три месяца всего 40 человек подали заявки на получение статуса самозанятых, дающего право на двухлетние налоговые каникулы. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы, полученные от бизнес-обмудсмена Бориса Титова.

По имеющейся информации наибольшее число заявок было получено в Белгородской области. В Москве в качестве самозанятых зарегистрировались 4 человека. Всего на налоговый учет встали 27 граждан России и 13 иностранцев.

Также предоставленные данные показывают, что среди желающих получить статус самозанятых оказались в основном репетиторы и уборщицы.

Титов в комментарии "Коммерсанту" отметил, что "внедрение этого института на сегодняшний день фактически провалилось", поскольку в нынешнем виде он не решает главной задачи и не способствует массовому выходу миллионов самозанятых из тени.

В ФНС изданию отметили, что не могут в данный момент оценивать эффективность нормы о самозанятых, поскольку оценка активности граждан по подаче заявок не относится к компетенции службы.