Рособрнадзор готов сделать ЕГЭ по истории обязательным экзаменом

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Рособрнадзор готов проводить ЕГЭ по истории как обязательный экзамен, вся необходимая работа уже выстроена, заявил журналистам замглавы надзорного ведомства Анзор Музаев.

Ранее глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева объявила, что ЕГЭ по истории станет обязательным с 2020 года.

"У нас работа выстроена. Мы готовы проводить любую оценочную процедуру начиная от национальных исследований качества образования, всероссийских поверочных работ до единого государственного экзамена по любому предмету", — сказал Музаев, комментируя идею введения обязательного ЕГЭ по истории.

"Подчеркиваю, что мы готовы к решению технологических и организационных вопросов по любым предметов", — добавил он.

При этом замглавы ведомства напомнил, что в 2017 году ЕГЭ по истории остается экзаменом по выбору.