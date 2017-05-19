Россиянам понравились торжества в честь Дня Победы, показал опрос

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Большинству россиян (86%) понравилось празднование Дня Победы в 2017 году, следует из опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

В основном респондентам понравился военный парад (20%), акция "Бессмертный полк" (13%), хорошую организацию праздника отметили 11%, масштабность торжества — 9%.

Большинство опрошенных (72%) рассказали, что в их населенных пунктах проходили праздничные мероприятия. Десятая часть (9%) респондентов призналась, что там, где они живут, торжества не проходили, а 19% затруднились ответить. При этом в праздничных торжествах принимали участие 34% россиян, а 56% предпочли к ним не присоединяться.

Об акции "Бессмертный полк" слышали 96% опрошенных, из которых 17% приняли в ней участие. Большинство опрошенных (78%) не участвовало в шествии в этом году. При этом у 57% россиян в акции принимали участие родственники и знакомые. Лишь четверть респондентов сказала, что среди их знакомых никто не участвовал в "Бессмертном полку".

Социологи опросили 1500 респондентов из 104 населенных пунктов России. Информацию о статистической погрешности Фонд не приводит.