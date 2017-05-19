Москву на выходных ожидает "майское лето"

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Теплая и солнечная погода ожидает столичный регион в начале выходных, однако позже, в воскресенье, возможны непродолжительные грозы, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".
В "Фобосе" отметили, что в воскресенье в регион придет холодный атмосферный фронт, на столицу обрушатся короткие ливни, местами не исключены очаги гроз и порывистый ветер. Дневная температура понизится до +13… +15 градусов.
"В понедельник инициатива в формировании погоды в столице начнет переходить к скандинавскому антициклону, погода наладится. Но из-за северных ветров будут приходить воздушные массы арктического происхождения температура днем в столице +12… +14 градусов, по области – от 10 до 15 градусов тепла, без осадков", — добавили в погодном центре.