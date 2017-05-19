Москву на выходных ожидает "майское лето"

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Теплая и солнечная погода ожидает столичный регион в начале выходных, однако позже, в воскресенье, возможны непродолжительные грозы, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

"В ближайшие два дня весна продолжит усиленно восстанавливать утраченные позиции, благодаря чему будет солнечная и теплая погода. Сегодня воздух прогреется до +19… +21 градуса, по области – 17-22 градуса тепла. Суббота будет по-летнему теплая: антициклональный тип погоды сделает день сухим и солнечным и позволит столбикам термометров подняться до июньских показателей: в столице +22… +24 градуса, по области – до 25 градусов тепла", — сказал специалист центра

В "Фобосе" отметили, что в воскресенье в регион придет холодный атмосферный фронт, на столицу обрушатся короткие ливни, местами не исключены очаги гроз и порывистый ветер. Дневная температура понизится до +13… +15 градусов.

"В понедельник инициатива в формировании погоды в столице начнет переходить к скандинавскому антициклону, погода наладится. Но из-за северных ветров будут приходить воздушные массы арктического происхождения температура днем в столице +12… +14 градусов, по области – от 10 до 15 градусов тепла, без осадков", — добавили в погодном центре.

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